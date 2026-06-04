Cosa fare in città | gli eventi del weekend del 6 e 7 giugno

Nel fine settimana del 6 e 7 giugno sono previsti numerosi eventi nel novarese e nel Vco, tra cui spettacoli, concerti, mostre e visite guidate. Sono in programma anche fiere, escursioni e eventi enogastronomici con street food e festival. Le manifestazioni si svolgeranno sia in città che in altre località della zona, offrendo un'ampia scelta di attività per i partecipanti.

Un nuovo fine settimana con tanti appuntamenti è in arrivo nel novarese e Vco.In programma in città e non solo ci sono spettacoli, concerti, mostre, visite guidate, fiere, escursioni, street food, eventi enogastronomici festival e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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NAPOLI - Visitare Napoli - Cosa fare in 4 giorni di viaggio a Napoli

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