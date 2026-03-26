Cosa fare in città | gli eventi del weekend del 28 e 29 marzo

Nel fine settimana del 28 e 29 marzo, nel novarese e nel Vco si svolgeranno diversi eventi, tra spettacoli, concerti e mostre. Sono previsti anche mercatini, street food ed escursioni. Le iniziative si svolgeranno in diverse location della zona, offrendo opportunità di svago e approfondimento per i partecipanti. Sono stati programmati vari appuntamenti che spaziano tra cultura, gastronomia e attività all'aperto.

Gli spettacoli, i concerti, le fiere e i mercatini, le manifestazioni e gli altri appuntamenti del weekend tra Novara e il Vco In arrivo un fine settimana con tanti appuntamenti nel novarese e nel Vco. In programma non solo spettacoli, concerti e mostre, ma anche street food, mercatini, escursioni e molto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo weekend di marzo. Per l'elenco completo clicca qui. A Borgomanero la Villa Marazza diventa dimora di tarocchi e profumi con “Per fumum arcanum”, a Oleggio le serate degli amici della musica proseguono con ospite il Duo Ilex, mentre al Pellico di Trecate ci sarà invece “La Fortuna con l'effe maiuscola”. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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