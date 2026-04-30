Cosa fare in città | tutti gli eventi del weekend del 1° maggio

Nel weekend del 1° maggio, nel novarese e nel Vco sono previsti numerosi eventi tra cui spettacoli, concerti, mostre e visite guidate. Sono presenti anche food truck, luna park, fiere e feste del vino sia in città che nelle zone circostanti. Le iniziative si svolgono in diverse location, offrendo intrattenimento e svago per diverse fasce di pubblico. Molti appuntamenti si svolgono all’aperto e in spazi pubblici, coinvolgendo diverse attività e realtà locali.

Un altro fine settimana con tanti appuntamenti è in arrivo nel novarese e Vco.In programma in città e non solo ci sono spettacoli, concerti, mostre, visite guidate, food truck, luna park, fiere, feste del vino e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo weekend di festa in.🔗 Leggi su Novaratoday.it CHI HA UCCISO SALVATORE GIULIANO Il mistero del re di Montelepre Notizie correlate Cosa fare in città: gli eventi del weekend del 28 e 29 marzoGli spettacoli, i concerti, le fiere e i mercatini, le manifestazioni e gli altri appuntamenti del weekend tra Novara e il Vco In arrivo un fine... Leggi anche: Cosa fare in città: gli eventi del weekend del 18 e 19 aprile Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cosa fare il 1 maggio a Roma: tutti gli eventi da non perdere in città; Cosa fare in città: tutti gli eventi del week end del 25 aprile; 1 maggio a Milano: cosa fare in città e gite fuori porta; Cosa fare a Bologna per il ponte del 1 Maggio 2026. Sagre in Toscana nel weekend del 25 aprile: tante feste in paesi e città, ecco dove andareFirenze, 23 aprile 2026 – E’ arrivato uno dei momenti clou per le sagre in Toscana: il weekend del 25 aprile è perfetto pe ... lanazione.it Utilizza la tua posizioneCelebra Earth Day 2026 il 22 aprile con eventi green in città, laboratori e attività per bambini: idee semplici e sostenibili per vivere la Giornata della Terra in famiglia. meteo.it NON LAVARE MAI LE UOVA! La cuticola sul guscio è una barriera naturale: lavandole la elimini e faciliti l’ingresso della Salmonella e di altri batteri. Scopri cosa fare invece ...Continua - facebook.com facebook #Alisson #Juve Ecco cosa deve fare il #Liverpool per sbloccare l'affare x.com