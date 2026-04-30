Cosa fare in città | tutti gli eventi del weekend del 1° maggio

Da novaratoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel weekend del 1° maggio, nel novarese e nel Vco sono previsti numerosi eventi tra cui spettacoli, concerti, mostre e visite guidate. Sono presenti anche food truck, luna park, fiere e feste del vino sia in città che nelle zone circostanti. Le iniziative si svolgono in diverse location, offrendo intrattenimento e svago per diverse fasce di pubblico. Molti appuntamenti si svolgono all’aperto e in spazi pubblici, coinvolgendo diverse attività e realtà locali.

Un altro fine settimana con tanti appuntamenti è in arrivo nel novarese e Vco.In programma in città e non solo ci sono spettacoli, concerti, mostre, visite guidate, food truck, luna park, fiere, feste del vino e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo weekend di festa in.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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