Musica giardini fioriti e spettacoli cosa fare nel primo weekend di giugno | tutto il meglio del fine settimana

Nel primo weekend di giugno si svolgono numerosi eventi tra cui l’esposizione di fiori a Cervia, spettacoli legati alle Balle di Paglia e vari concerti. Sono previsti anche incontri culturali, manifestazioni sportive e attività dedicate alle famiglie. Diversi giardini saranno aperti al pubblico con esposizioni floreali, mentre in alcune località si tengono eventi di intrattenimento e spettacoli all’aperto. Le iniziative si svolgono in diverse aree, coinvolgendo pubblico di tutte le età.

Dai fiori che colorano Cervia agli spettacoli dell’anteprima delle Balle di Paglia, passando per concerti, manifestazioni sportive, incontri culturali e iniziative per famiglie. Il primo fine settimana di giugno offre un calendario ricco di appuntamenti in tutta la provincia di Ravenna, con. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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