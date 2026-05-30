Cosa fare a Roma nel weekend del 2 giugno 2026 | gli eventi in programma per il ponte

Notizia in breve

Durante il ponte del 2 giugno 2026 a Roma, i musei saranno aperti con orari straordinari. Sono previsti eventi musicali e spettacoli pubblici in diverse zone della città. Alcune aree ospiteranno proiezioni di film all'aperto e attività di street food. Sono programmati anche mercati e esposizioni temporanee, con accesso libero o a pagamento. Le iniziative si svolgeranno in vari quartieri, coinvolgendo istituzioni culturali e associazioni locali.