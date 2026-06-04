Giuseppe Sala, prossimo alla fine del suo secondo mandato come sindaco di Milano, ha dichiarato che, se possibile, continuerà a offrire un contributo politico anche dopo il termine dell’incarico. Ha anche aggiunto che non si vede a casa, lasciando intendere di voler trovare comunque una nuova attività. Le elezioni amministrative sono previste per il 2027 e il suo mandato si concluderà poco prima.

Milano, 4 giugno 2026 – Le elezioni amministrative del 2027 sono ormai alle porte e per Giuseppe Sala si avvicina la scadenza del mandato-bis da sindaco di Milano. Un percorso di dieci anni, iniziato con il primo mandato del 2016 (quando incassò la vittoria alle urne contro il candidato di centrodestra Stefano Parisi) e la conferma alle comunali del 2021 (con l’affermazione su Luca Bernardo). Un arco politico iniziato nella Milano post Expo 2015 in cui non sono mancati momenti difficili (la gestione della pandemia di Covid-19) e sfide complesse, come l’organizzazione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Quale sarà il futuro di Sala? "Se si può dare un contributo, bene, se non si può dare un contributo, qualcosa mi inventerò. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cosa farà Sala quando non sarà più sindaco? “Se posso dare contributo politico bene, se no qualcosa mi inventerò. Io a casa? Non mi ci vedo”

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COMUNE, SALA: FAVOREVOLE A SUMMIT SINDACI PER PACE, SOLUZIONE ANCHE PER TEL AVIV

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