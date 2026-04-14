Durante la sua partecipazione al podcast Mamma Dilettante, la modella ha rivelato di aver sperimentato un legame diretto tra piacere sessuale e sentimenti d'amore, affermando: «Facevo l'amore con un uomo e mi innamoravo». La psicologa intervenuta ha spiegato che, quando si è a proprio agio con qualcuno dal punto di vista fisico, il cervello può associare questa sensazione a una persona speciale.

Bianca Balti, orgasmo e innamoramento: quando il piacere accende il sentimento La frase di Bianca Balti «Se mi dai un orgasmo, mi innamoro» racconta una dinamica tutt’altro che rara. «È piuttosto comune che il piacere sessuale influenzi i sentimenti romantici, ma non è una regola fissa», spiega la dottoressa Biancamaria Fracas, psicologa clinica e sessuologa con studio a Desenzano sul Garda. «Durante il rapporto sessuale entrano in gioco meccanismi neurochimici importanti e potenti, con rilascio di ossitocina, dopamina ed endorfine. Il corpo, in altre parole, crea connessione, mentre la mente costruisce significato. Se stai bene con qualcuno fisicamente e arrivi all'orgasmo, il cervello tende a etichettare questa persona come significativa e speciale.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bianca Balti e la connessione tra piacere sessuale e amore: «Se mi dai un orgasmo io mi innamoro». La psicologa: «Se stai bene con qualcuno fisicamente, il cervello tende a etichettare questa persona come significativa e speciale»

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