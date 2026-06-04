cosa faceva pamela genini colpo di scena durante il processo

Durante il processo per l’omicidio di Pamela Genini si è verificato un colpo di scena, mentre in aula si sono susseguite tensioni tra le parti coinvolte. I giudici hanno preso decisioni che hanno alimentato scontri tra le difese e la parte civile, con un acceso confronto sulla ricostruzione dei rapporti personali della vittima. La discussione ha coinvolto anche aspetti legati alle testimonianze e alle prove presentate nel procedimento.

Il processo per l’omicidio di Pamela Genini entra in una fase già segnata da forti tensioni in aula, tra decisioni dei giudici, scontri tra difese e parte civile e un acceso confronto sulla ricostruzione dei rapporti personali della vittima. Al centro del dibattito giudiziario si colloca la posizione di Francesco Dolci, amico della 29enne, escluso dalla costituzione come parte civile nel procedimento contro Gianluca Soncin, accusato del brutale omicidio avvenuto il 14 ottobre 2025. La decisione della Corte d’Assise di Milano, presieduta dalla giudice Antonella Bertoja, ha segnato un passaggio rilevante nella prima udienza del processo, già caratterizzato da contrapposizioni nette tra accusa e difesa e da un forte impatto emotivo in aula. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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