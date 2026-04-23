Stasera, alle 22, su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Ore 14 Sera” condotta da Milo Infante. Tra gli argomenti trattati ci sono un aggiornamento sul caso di Garlasco, uno scandalo coinvolgente escort e calciatori a Milano e il caso Pamela Genini. La trasmissione proporrà testimonianze e approfondimenti su questi temi, offrendo una panoramica sulle ultime notizie e sviluppi.

Milo Infante torna in prima serata su Rai 2 con Ore 14 Sera con nuove, testimonianze e approfondimenti sui principali casi di cronaca Stasera, giovedì 23 aprile 2026, Ore 14 Sera torna su Rai 2 con una puntata particolarmente attesa: le anticipazioni rivelano che Milo Infante ha in prevision.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ore 14 Sera, anticipazioni stasera 22 aprile 2026, ospiti e i temi: colpo di scena su Garlasco, scandalo "escort e calciatori" a Milano, caso Pamela Genini

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Ore 14 Sera, Infante ospita Francesco Dolci e poi svela un colpo di scena su Garlasco; Ore 14 Sera: Garlasco lontano dalla chiusura, ma il faccia a faccia tra Milo Infante e Salvini prende la scena; Pamela Genini, Francesco Dolci si sfoga: Non mi sento sospettato, gli inquirenti mi credono e mi fanno collaborare; Anticipazioni Ore 14, stasera 16 aprile: gli ospiti e i casi trattati da Milo Infante. Torna Matteo Salvini.

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