Pamela Genini colpo di scena nelle indagini | Eccolo è lui

Durante una visita al cimitero, un testimone ha riconosciuto una persona sospettata di essere coinvolta in un procedimento giudiziario in corso. La scena si è svolta in modo improvviso, attirando l’attenzione di chi si trovava sul posto. La scoperta è stata comunicata alle autorità, che hanno immediatamente avviato le verifiche del caso. La notizia ha suscitato reazioni tra i presenti, mentre le indagini proseguono per chiarire i fatti.

Il silenzio del cimitero, interrotto solo dal vento e dai passi di chi passa per un ultimo saluto. Un luogo che dovrebbe custodire la memoria e il rispetto, trasformato invece in scena di un gesto che ha sconvolto tutti. Un’ombra nella notte, movimenti sospetti, immagini che ora potrebbero diventare decisive. Dopo settimane di domande senza risposta, qualcosa inizia a emergere. Ci sarebbe un sospettato nelle indagini sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso 14 ottobre. Gli inquirenti stanno analizzando un video in cui sarebbe ripreso un uomo nei pressi del cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, durante le ore notturne.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Pamela Genini, colpo di scena nelle indagini: “Eccolo, è lui” Notizie correlate Ascoltato un ex di Pamela Genini per le indagini sulla profanazione della tomba e la decapitazione del cadavereL’indagine sulla profanazione della salma di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo scorso ottobre a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin,... Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci attacca il killer Gianluca Soncin: "Solo lui poteva"Francesco Dolci, l’ex fidanzato di Pamela Genini ha attaccato Gianluca Soncin, l’uomo in carcere per averla uccisa. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caso Pamela Genini: l'ex fidanzato parla di minacce e riciclaggio internazionale; Omicidio di Pamela Genini, la Procura chiede il processo immediato per Gianluca Soncin; Profanazione del cadavere di Pamela Genini, le ricerche della testa proseguono: risentito l'ex fidanzato; Pamela, il cadavere profanato e la testa staccata. L’ex fidanzato: Un messaggio per farmi tacere. Pamela Genini, chi ha profanato il cadavere: spunta un sospettato da un videoCi sarebbe un sospettato nelle indagini per la profanazione del cadavere di Pamela Genini. Gli inquirenti che indagano sulla vicenda, al momento contro ignoti, stanno esaminando un video che ritrae un ... ilmattino.it Pamela Genini e il cadavere profanato, spunta un video con un uomo vicino al cimitero: c’è un sospettatoStrozza, (Bergamo), 21 aprile 2026 – Ci sarebbe un sospettato nelle indagini per la profanazione del cadavere di Pamela Genini. Gli inquirenti che indagano sulla vicenda, al momento contro ignoti, ... ilgiorno.it Profanato il cadavere di Pamela Genini, in un video un sospettato: le immagini al vaglio degli inquirenti x.com ULTIM'ORA - Ci sarebbe un sospettato per la profanazione del cadavere di Pamela Genini Un presunto video mostrerebbe un uomo vicino al cimitero di Strozza dove era sepolto il corpo dell’ex modella 29enne - facebook.com facebook