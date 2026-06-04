Cosa c' è di nuovo nel Masters of The Universe del 2026 e quanto tradisce o meno la sua tradizione

Il nuovo film di Masters of the Universe, previsto per il 2026, introduce un cast aggiornato e effetti visivi moderni. La trama si concentra su un nuovo conflitto tra i personaggi principali, con alcune variazioni rispetto alla versione originale degli anni Ottanta. La produzione mantiene alcuni elementi iconici, ma si discosta in aspetti estetici e narrativi, puntando su un tono più attuale. Il film sarà distribuito nelle sale e disponibile in streaming.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Grazie a un gioco di rimandi gustosi e filologicamente impeccabili, il nuovo film sui Masters of the Universe piacerà a grandi e piccini, specie se i secondi sono figli dei primi. Dato il fermo proposito di riportare alla ribalta le vicende di Eternia, siamo davanti a un'opera che ha deciso di raccontare la storia di He-Man dall'inizio, anche spedendolo sulla Terra in stile Superman, con l'espediente della fuga dopo un attacco massiccio del demone Skeletor.... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Ho buone fonti che dicono che ci sono circa 2.5 scene dopo i titoli di coda in Masters of the Universe. Subito dopo la fine del film, a metà dei titoli di coda e post-credits. reddit

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