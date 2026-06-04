Pantaleo Corvino ha partecipato a una conferenza stampa ieri presso l’Hotel President di Lecce. Durante l’incontro, ha dichiarato di aver avuto l’opportunità di lavorare alla NASA, ma di aver deciso di dedicarsi all’artigianato. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle motivazioni o sulle circostanze di questa scelta. La conferenza si è concentrata principalmente su questa dichiarazione, senza ulteriori aggiornamenti o dichiarazioni successive.

Pantaleo Corvino ha tenuto nella giornata di ieri una conferenza stampa all'Hotel President di Lecce. Il celebre talent scout ha annunciato la fine della sua avventura in giallorosso con un monologo ricco di aneddoti: guarda il video. (credits YouTube @USLecceofficial). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Corvino-show: "Potevo lavorare alla NASA, ma ho scelto di fare l'artigiano"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AIIstriku yang selingkuh meninggalkanku, tapi aku menjadi Raja Kung Fu; dia menangis

Notizie e thread social correlati

“Ho provato ad avere figli, ma ho scoperto che non potevo. Ho lavorato, non ho avuto il tempo di dedicarmi alla famiglia. Poi è arrivato un uragano”: Jo Squillo si confessaDurante una puntata di “Pechino Express”, Jo Squillo ha condiviso un momento di riflessione personale parlando delle difficoltà incontrate nel...

Lindsey Vonn: “So cosa potevo e non potevo fare. Tornare? Sarebbe terribile chiudere così”Lindsey Vonn ha partecipato a una gara di discesa a Milano Cortina durante le Olimpiadi Invernali, nonostante una lesione al legamento crociato del...