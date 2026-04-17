Durante una puntata di “Pechino Express”, Jo Squillo ha condiviso un momento di riflessione personale parlando delle difficoltà incontrate nel tentativo di avere figli, un percorso che non ha potuto realizzare. Ha anche raccontato di aver dedicato molte energie al lavoro, lasciando poco spazio alla vita familiare. Nel corso del discorso, ha descritto un evento che ha definito come un “uragano”, senza specificare ulteriori dettagli.

A “Pechino Express” Jo Squillo si è lasciata andare ad un racconto privato e intimo sulla maternità. La produttrice è rimasta colpita dall’ospitalità delle famiglie locali Nel corso della sesta tappa, andata in onda ieri 16 aprile su Sky e in streaming solo su Now e ora sempre disponibile on demand, Squillo, in gara insieme alla figlia elettiva Michelle Masullo nella coppia de Le Dj, ha detto: “Noi donne lo sentiamo come quasi un dovere quello di fare dei figli e quindi cresci con delle idee, con delle aspettative”. E ancora: “Quando sei ragazzina sogni qualcosa, sogni la famiglia, sogni tanti figli. Tutto questo mi è mancato moltissimo, infinitamente, un miliardo di volte.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho provato ad avere figli, ma ho scoperto che non potevo. Ho lavorato, non ho avuto il tempo di dedicarmi alla famiglia. Poi è arrivato un uragano”: Jo Squillo si confessa

Reborn as pitiful maid, I heard the CEO's inner thoughts and changed my fate! #chinesedrama

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