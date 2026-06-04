Cortona città Francescana partite le iscrizioni al concorso di pittura | 50 metri per San Francesco

Notizia in breve

Sono aperte le iscrizioni al concorso di pittura intitolato «50 metri per San Francesco» a Cortona, città conosciuta come Francescana. La competizione mira a coinvolgere artisti di diversa provenienza e si concentra sulla rappresentazione del santo e dei suoi valori. Le domande devono essere presentate entro una data stabilita e saranno valutate da una giuria composta da esperti del settore. La partecipazione è aperta a tutti gli artisti, senza limiti di età.