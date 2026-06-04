Cortona città Francescana partite le iscrizioni al concorso di pittura | 50 metri per San Francesco
Sono aperte le iscrizioni al concorso di pittura intitolato «50 metri per San Francesco» a Cortona, città conosciuta come Francescana. La competizione mira a coinvolgere artisti di diversa provenienza e si concentra sulla rappresentazione del santo e dei suoi valori. Le domande devono essere presentate entro una data stabilita e saranno valutate da una giuria composta da esperti del settore. La partecipazione è aperta a tutti gli artisti, senza limiti di età.
Arezzo, 4 giugno 2026 – Cortona città Francescana, partite le iscrizioni al concorso di pittura: «5 0 metri per San Francesco». Iniziativa della Proloco Cortona centro storico, una grande tela collettiva nella forma del Tau francescano per celebrare gli 800 anni dalla morte del Santo Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione del concorso di pittura estemporanea «50 Metri per San Francesco – Città di Cortona», in programma domenica 21 giugno 2026. L'iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Cortona centro storico e inserita nel programma «Cortona città Francescana», nasce nell'ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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