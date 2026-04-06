Ottavo centenario di San Francesco concorso per le scuole | scadenza il 15 aprile

Per l’anno scolastico 2025-2026, è stata confermata la seconda edizione di un concorso nazionale dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi, in occasione dell’ottavo centenario della sua morte. Il concorso è promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con il Comitato nazionale per questa ricorrenza. La scadenza per la presentazione delle iscrizioni è fissata al 15 aprile.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme al Comitato nazionale per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, ha confermato per l’anno scolastico 2025-2026 la seconda edizione del concorso nazionale dedicato alla figura del santo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Concerto per il Capodanno dell’Annunciazione e l’ottavo centenario della morte di San FrancescoCampi Bisenzio, 20 marzo 2026 – Domenica 22 marzo alle 15 presso la Chiesa di San Giovanni Battista all’Autostrada a Campi Bisenzio si terrà un... Assisi, ottavo centenario di San Francesco: appello per la pace nucleareIn occasione dell’ottavo centenario dalla morte di San Francesco, questa mattina nella Sala della Spogliazione di Assisi si è svolto un seminario... Temi più discussi: Monete per San Francesco: Italia, Vaticano e San Marino insieme per la prima volta; San Francesco in dialogo con i ragazzi di oggi; Csv di Vicenza in pellegrinaggio da san Francesco; Un milione per 92 comuni: l’Umbria si mobilita per l’ottavo centenario di San Francesco. Mostra 'Giotto e san Francesco': boom di visitatori a Pasqua in UmbriaLa mostra Giotto e san Francesco. Una rivoluzione nell'Umbria del Trecento, attualmente ospitata presso la Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia, ha registrato risultati eccezionali durante le fe ... it.blastingnews.com Cervo: dal 4 aprile Laudato Sie – Dal Cantico delle Creature di San Francesco d’AssisiPrende il via a Cervo il primo appuntamento di una serie di eventi nell’anno giubilare speciale dedicato a San Francesco d’Assisi, nel ricordo dell’ottavo centenario della sua morte. Un percorso che a ... imperiapost.it Dolores Hart, da Hollywood al monastero. «San Francesco mi ha cambiato la vita» x.com Crisi del carburante, Solimeno (Aeroporto dell'Umbria): "Al San Francesco ci sono scorte per 3 settimane" L'articolo completo al link nel primo commento facebook