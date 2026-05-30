Domani, presso la Fortezza Medicea di Arezzo, si terrà la quarta edizione di un concorso di pittura estemporanea dedicato a rappresentare i paesaggi più belli della città. Artisti provenienti da diverse regioni italiane parteciperanno all’evento, che prevede la realizzazione di opere in tempo limitato. La manifestazione si svolge in un’area storica della città e coinvolge artisti di varie età e esperienze.

Arezzo, 30 maggio 2026 – Domani la Fortezza Medicea di Arezzo ospiterà la quarta edizione di “ Arezzo e le sue vallate”, concorso di pittura estemporanea organizzato dall’associazione culturale Art-Ecò, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e il patrocinio della Provincia di Arezzo e della Fondazione Guido d’Arezzo. La manifestazione è resa possibile grazie al contributo di vari sponsor privati, che dopo i successi delle passate edizioni hanno rinnovato il loro sostegno all’iniziativa. Anche quest’anno la fortezza cinquecentesca di Arezzo accoglierà artisti da tutta Italia, che dipingeranno gli scorci e i panorami più belli e significativi che si godono dai camminamenti della struttura difensiva e dalla zona del Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pittori da tutta Italia per il concorso di pittura estemporanea dedicato agli scorci più belli della città

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