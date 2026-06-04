A Cortona sono stati aggiunti due nuovi centri estivi, portando a sei il numero totale di strutture disponibili per bambini e famiglie. Oltre alla sede principale, ci sono ora opzioni anche a Pergo e Terontola. La proposta comunale include quindi sei diverse soluzioni per il periodo estivo. La disponibilità di nuove location permette di ampliare l’offerta di servizi per le famiglie della zona. La comunicazione ufficiale è stata diffusa il 4 giugno 2026.

Arezzo, 4 giugno 2026 – . Ora sono sei le soluzioni per bambini e famiglie, anche a Pergo e Terontola. L’offerta dei centri estivi del Comune di Cortona si arricchisce con due nuove proposte dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni. Ai quattro servizi già presentati nei giorni scorsi si aggiunge «Estate in gioco: piccoli esploratori crescono»: I due centri, organizzati da Polis società cooperativa sociale in collaborazione con Lilliput – L’arte dei servizi per l’infanzia, si svolgeranno negli ambienti delle scuole d’infanzia di Pergo e Terontola. Le attività si terranno dal 6. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona, altri due centri estivi si aggiungono alla proposta comunale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cortona, ecco i centri estivi promossi dall’Amministrazione comunaleA Cortona sono stati aperti quattro centri estivi organizzati dall’amministrazione comunale.

Cortona, due nuovi centri estivi per bambini dai 3 ai 6 anni a Pergo e TerontolaA Cortona sono stati aperti due nuovi centri estivi per bambini tra i 3 e i 6 anni, a Pergo e Terontola.

Temi più discussi: Cortona, due nuovi centri estivi per bambini dai 3 ai 6 anni a Pergo e Terontola; Cortona, attivate tutte le licenze taxi disponibili. Ora sono cinque i veicoli autorizzati; Centro Nuoto Cortona ancora champion; Furto in una gioielleria di Cortona: arrestate due 'trasfertiste'.

Scritte contro overtourism sui muri di Cortona, in due a processoDovranno rispondere del reato di imbrattamento di cose altrui i due giovani che, nel luglio dello scorso anno, avevano coperto con scritte di protesta alcuni palazzi storici del centro di Cortona ... rainews.it

Cortona, ecco i centri estivi promossi dall’Amministrazione comunaleQuattro possibilità fra archeologia, sport e creatività per bambine e bambini ... msn.com