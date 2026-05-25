Cortona ecco i centri estivi promossi dall’Amministrazione comunale

A Cortona sono stati aperti quattro centri estivi organizzati dall’amministrazione comunale. Le attività includono percorsi di archeologia, sport e laboratori creativi, rivolti a bambine e bambini. Le iscrizioni sono già aperte e le strutture sono pronte ad accogliere i partecipanti per tutta la stagione estiva. Le iniziative si svolgeranno in diverse location della città, con programmi differenziati per fasce di età.

Arezzo, 25 maggio 2026 – Cortona, ecco i c entri estivi promossi dall’Amministrazione comunale. Quattro possibilità fra archeologia, sport e creatività per bambine e bambini. Sono stati approvati dal Comune di Cortona i progetti di quattro centri estivi per la stagione 2026. Si tratta di “ArcheoJunior 2 026 – Alla scoperta del mondo antico”, dei “Centri Estivi 2026” della Piscina Comunale di Camucia e di dei centri estivi “Chicchi di Grano” e “Stragiocando”, promossi in collaborazione con la cooperativo Polis. Le quattro soluzioni rappresentano proposte pensate per offrire alle famiglie attività educative, ricreative e sportive in un ambiente stimolante e sicuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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