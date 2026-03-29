Le squadre giovanili stanno ottenendo risultati positivi, con Alessandro Mesaglio e Riccardo Sanchez tra i protagonisti. La prossima partita vedrà affrontare la squadra con il fanalino di coda, in un match che rappresenta un’opportunità importante per consolidare la posizione in classifica. La sfida si svolgerà in trasferta e si prevede una presenza significativa di pubblico.

Buone notizie stanno arrivando dalle giovanili: oltre ad Alessandro Mesaglio e Riccardo Sanchez sempre più centrali nelle convocazioni dell’Italia U18 (con Francesco Fusi tra i manager della selezione nazionale giovanile) anche Dario Dabizzi vestirà la maglia azzurra, essendo stato convocato con l’Italia U19 per i due test match contro la Scozia fissati per il mese prossimo. E con queste premesse incoraggianti anche per il futuro, la prima squadra dei Cavalieri Union potrà focalizzarsi sulla sedicesima giornata del campionato di Serie A, la terzultima della "regular season": gli uomini del direttore tecnico Alberto Chiesa saranno impegnati oggi alle 15,30 nella Capitale, contro l’ US Roma fanalino di coda del campionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavalieri, occasione d’oro. La sfida è con il fanalino

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