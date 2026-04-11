Sabato 18 aprile alle 10:00, presso lo stabilimento Ottagono, si terrà un evento di sensibilizzazione contro l’uso della plastica nei mari. Alla manifestazione parteciperanno cittadini, studenti e rappresentanti delle istituzioni, unendo le forze per promuovere iniziative volte a ridurre l’inquinamento marino. L’iniziativa, intitolata

Sabato 18 aprile, alle ore 10:00, una vasta coalizione di cittadini, studenti e rappresentanti istituzionali si riunirà presso lo stabilimento Ottagono per dare il via all’iniziativa Plastica? No, grazie. L’operazione mira a intervenire direttamente sul lungomare del Poetto, un ecosistema naturale che vede coinvolti i comuni di Cagliari e Quartu Sant’Elena in un fronte comune per la tutela ambientale. L’appuntamento non si limita alla semplice raccolta di rifiuti, ma punta a un obiettivo più ambizioso: promuovere una riduzione sistematica dell’uso di materiali plastici lungo la costa, con l’intenzione di arrivare a una loro eliminazione totale nel prossimo futuro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Poetto contro la plastica: nasce l’alleanza per salvare il mare

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