Corso di fotografia con smartphone

Da veronasera.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un corso di fotografia con smartphone è disponibile per chi desidera migliorare le proprie immagini. È rivolto a chi utilizza il telefono come unica fotocamera durante i viaggi o per scattare foto di famiglia e amici. Il corso si propone di insegnare tecniche per ottenere scatti più nitidi e di qualità superiore, anche con dispositivi di uso quotidiano. L’obiettivo è aiutare i partecipanti a migliorare l’effetto delle proprie foto senza dover ricorrere a fotocamere professionali.

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Fotografare controluce con lo smartphone

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