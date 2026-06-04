Corso di fotografia con smartphone
Un corso di fotografia con smartphone è disponibile per chi desidera migliorare le proprie immagini. È rivolto a chi utilizza il telefono come unica fotocamera durante i viaggi o per scattare foto di famiglia e amici. Il corso si propone di insegnare tecniche per ottenere scatti più nitidi e di qualità superiore, anche con dispositivi di uso quotidiano. L’obiettivo è aiutare i partecipanti a migliorare l’effetto delle proprie foto senza dover ricorrere a fotocamere professionali.
Vuoi scattare foto migliori per i tuoi social o per il tuo blog? Quando viaggi l’unica macchina fotografica che porti con te è lo smartphone? Fotografi i tuoi figli con il telefono, ma le foto non sono mai come vorresti? Ti fai fotografare dal tuo ragazzo, ma il risultato non è mai come lo avevi. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Fotografare controluce con lo smartphone
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Venerdì 22 maggio alle 18.30 nella redazione di piazza Mensini l’inaugurazione della mostra finale del corso di fotografia con aperitivo facebook
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Dal 28 maggio al 30 agosto 2026 la Reggia di Venaria ospita la mostra ROBINO. Eredità visive di tre generazioni con 139 foto firmate da tre generazioni di fotografi nel corso di tre quarti di secolo. sguardisutorino.blogspot.com/2026/05/dal-28… @LaVenaria x.com
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