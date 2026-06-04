Notizia in breve

Un corso di fotografia con smartphone è disponibile per chi desidera migliorare le proprie immagini. È rivolto a chi utilizza il telefono come unica fotocamera durante i viaggi o per scattare foto di famiglia e amici. Il corso si propone di insegnare tecniche per ottenere scatti più nitidi e di qualità superiore, anche con dispositivi di uso quotidiano. L’obiettivo è aiutare i partecipanti a migliorare l’effetto delle proprie foto senza dover ricorrere a fotocamere professionali.