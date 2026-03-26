digi art con formodena un corso di progettazione multimediale e fotografia immersiva

“DIGI art” è questo il titolo di un corso di progettazione multimediale e fotografia immersiva per il racconto del patrimonio culturale, proposto da ForModena. Le iscrizioni al corso di formazione, di 240 ore (170 in aula e laboratorio e 70 di project work da fine aprile a metà ottobre), si chiudono il 10 aprile e questa iniziativa ha l'obiettivo di formare professionisti in grado di ideare, progettare e realizzare prodotti audiovisivi e multimediali interattivi e immersivi, applicando tecnologie innovative come la fotografia immersiva e la digitalizzazione ad alta definizione per la valorizzazione e il racconto del patrimonio... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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