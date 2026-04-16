Corso di fotografia - il teatro e la vita Fotografia e forma del mondo che abitiamo
Inizio: 1 giugno 2026Sede: Centro Culturale di Milano, Largo Corsia dei Servi 4Orario: Cinque incontri serali di lunedì (1-8-15-22-29 giugno con inizio ore 20)Modalità: posti limitatiFrequenza obbligatoria. Almeno l’80% di presenze per ottenere l’attestato e accedere alla selezione per la.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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