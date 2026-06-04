Corso base fotografia

Da veronasera.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Molti partecipanti al corso base di fotografia a Verona arrivano con l’abitudine di usare esclusivamente la modalità automatica della fotocamera. Durante il corso, vengono introdotte le funzioni manuali e semiautomatiche, per permettere agli utenti di acquisire maggiore controllo sulle impostazioni come esposizione, ISO e messa a fuoco. L’obiettivo è aiutare i partecipanti a superare la paura di sbagliare e a migliorare le capacità di scattare foto più personalizzate e tecnicamente corrette.

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Usi solo l’automatico? Ti senti bloccato davanti ai comandi? Molte persone arrivano al nostro corso base fotografia a Verona con la stessa sensazione:“Uso sempre la fotocamera in automatico.”“Le foto non vengono come le immagino.”“Non capisco tempi, diaframmi e ISO.”“Vengo dall’analogico. ma con. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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