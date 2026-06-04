Corso base fotografia

Notizia in breve

Molti partecipanti al corso base di fotografia a Verona arrivano con l’abitudine di usare esclusivamente la modalità automatica della fotocamera. Durante il corso, vengono introdotte le funzioni manuali e semiautomatiche, per permettere agli utenti di acquisire maggiore controllo sulle impostazioni come esposizione, ISO e messa a fuoco. L’obiettivo è aiutare i partecipanti a superare la paura di sbagliare e a migliorare le capacità di scattare foto più personalizzate e tecnicamente corrette.