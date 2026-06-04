Corriere dello Sport – Romagnoli all’Al-Sadd manca solo il sì di Lotito | le cifre e cosa è cambiato dopo l’offerta a gennaio

Da justcalcio.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato aperto l'ufficio vendite a Formello, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. La trattativa per il trasferimento di un difensore all’Al-Sadd è in fase avanzata, con l’offerta già presentata a gennaio. La conclusione dell’affare dipende ancora dal sì di un dirigente, atteso nei prossimi giorni. Le cifre dell’accordo sono state rese note, ma l’esito finale resta in sospeso.

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2026-06-04 08:16:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: Ufficio vendite già aperto a Formello. Romagnoli all’Al-Sadd e Provedel in bilico tra Inter e Bologna. Gattuso è arrivato solo ieri e già deve provare a salvare il poco salvabile. Alessio gli aveva comunicato la scelta di partire e Rino non ha potuto che accettarla. L’Al-Sadd offre al difensore sempre 6 milioni per tre anni e ha inviato una nuova offerta alla Lazio, ma al ribasso rispetto a gennaio. La nuova proposta è 3 milioni secchi per il cartellino, senza bonus. In inverno era più del doppio: 7,5 milioni più uno di bonus. Il tempo passa, la scadenza si avvicina. Il contratto di Romagnoli è fino al 2027, il valore è deprezzato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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