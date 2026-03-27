Corriere dello Sport – tutte le cifre da capogiro

Il Corriere dello Sport ha pubblicato un articolo contenente cifre da capogiro, senza al momento ricevere smentite ufficiali. Nella stessa giornata, è stato riportato che tentare di isolarsi sarà complicato, ma considerato necessario. La notizia riguarda aspetti economici e strategici ancora da chiarire ufficialmente, con dettagli che non sono stati successivamente smentiti o confermati.

2026-03-26 09:08:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: Provare a isolarsi non sarà facile, ma sicuramente doveroso. Alessandro Bastoni nel breve periodo si gioca la possibilità di finire al mondiale con l’Italia e di blindare poi la vetta della classifica del campionato con l’Inter. Due obiettivi non di poco conto, sui quali è necessario concentrarsi al massimo. Eppure le sirene spagnole degli ultimi giorni fanno rumore, rappresentano un’insidia senz’altro. Perché, per quanto insistenti, costringono quantomeno a una riflessione. Il Barcellona spinge, fa sapere attraverso i media catalani di considerare il difensore nerazzurro il prescelto per rinforzare la difesa la prossima estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – tutte le cifre da capogiro Articoli correlati Corriere dello Sport – quali offerte possono arrivare e tutte le cifreROMA – Forse non avranno ancora i superpoteri, ma il loro talento vale di sicuro delle superplusvalenze. Leggi anche: Corriere dello Sport – è fatta con il West Ham, tutte le cifre dell’affare Una raccolta di contenuti su Corriere dello Sport tutte le cifre da... Temi più discussi: Yildiz esclusivo: domani l'intervista al Corriere dello Sport; Un’altra Roma; Barcellona, vuoi Bastoni? Il prezzo dell’Inter è da top player: tutte le cifre da capogiro; Il Mondiale per club pagato a caro prezzo: Juve e non solo, quasi tutte accusano problemi. Corriere dello Sport svela: Mandragora ha fatto di tutto per esserci con l’Inter ma tentativi vaniFirenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.comRolando Mandragora stringe i denti. msn.com RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: Catania e Casarano, un tempo ciascuno. Quel gol subito a pochi minuti dalla fine…Un tempo ciascuno ma le reti che valgono il pareggio fra Catania e Casarano arrivano entrambe nel secondo tempo. E quella dei pugliesi, messa a segno da Ferrara al 39’ della ripresa, è pure quella ch ... tuttocalciocatania.com Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Una telefonata da Palazzo Chigi a metà pomeriggio, non certo inattesa. In linea con il Quirinale c’è Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio chiama il capo dello Stato, Sergio Mattarella, per comunicargli la sua decision - facebook.com facebook Ancora frasi razziste, ed è inaccettabile. Sul Corriere della Sera di giovedì 26 marzo, il leghista presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, afferma che il Nord “è l’area più moderna e funzionale che traina il resto dell’Italia”. Non è stato l’unico espone x.com