Domenica 7 giugno, le strade e le piazze di diverse città marchigiane si trasformeranno in un mosaico di colori grazie alle Infiorate del Corpus Domini. Le opere, realizzate con petali di fiori, decoreranno i centri storici in occasione della festa del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. La tradizione artistica e religiosa coinvolge vari luoghi della regione, offrendo uno spettacolo di grande impatto visivo.

Le Infiorate del Corpus Domini sono una tradizione religiosa e artistica. Opere d’arte con i petali che domenica, 7 giugno, decoreranno strade e piazze in diverse città marchigiane in occasione, appunto, della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Tappeti e quadri floreali realizzati da gruppi di ogni età coloreranno i borghi, insieme a tante iniziative collaterali. Dietro alla creazione di questi capolavori, infatti, ci sono intere comunità, volontari che si mettono a disposizione per continuare la tradizione. La preparazione inizia tempo prima con la raccolta dei fiori, la loro essiccatura e tritatura e infine la progettazione del disegno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corpus Domini, lo spettacolo dell’Infiorata: dove vederla nelle Marche

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