Treni rallentati e in ritardo fino a due ore | Persone sui binari

Il traffico ferroviario è stato fortemente rallentato a causa di persone sui binari, con alcuni treni ad alta velocità che hanno registrato ritardi fino a due ore. La circolazione è stata sospesa o limitata in alcune tratte, causando disagi ai passeggeri. Sono stati adottati provvedimenti per ripristinare la normale circolazione, ma le autorità hanno confermato che i ritardi persistono.

Circolazione "fortemente rallentata" e ritardi che possono arrivare fino alle due ore per l'alta velocità. Sul sito di Trenitalia è stato pubblicato un avviso nella sezione Infomobilità che spiega ai passeggeri i motivi dei disagi. L'annuncio"La circolazione è ancora fortemente rallentata per la. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma: treni in ritardo fino a 210 minuti

Notizie e thread social correlati

“Persone sui binari” a Reggio Emilia: treni in ritardo fino a 2 ore sull'Alta Velocità Milano-BolognaUn gruppo di persone si trova sui binari vicino a Reggio Emilia, causando ritardi fino a due ore sui treni alta velocità tra Milano e Bologna.

Ritardo treni nel nodo di Firenze per persone non autorizzate sui binariA Firenze, oggi, il traffico ferroviario nel nodo cittadino è stato notevolmente rallentato a causa di un intervento delle forze dell'ordine.

Temi più discussi: Maxi blitz interforze a Rogoredo: 250 agenti blindano il bosco, treni bloccati e tonnellate di rifiuti rimossi; Lavori sulla linea Trieste-Venezia: treni deviati, cancellazioni e bus sostitutivi; I treni più lenti d'Italia; Oggi sciopera il personale della scuola. Disagi (e ritardi) anche per trasporti e sanità.

Linea Alta Velocità Milano-Bologna, treni rallentati e ritardi fino a 60 minuti: Persone sui binari x.com

Linea Alta Velocità Milano-Bologna, treni rallentati e ritardi fino a 60 minuti: Persone sui binariL'avviso sul sito di Trenitalia: È in corso un intervento da parte delle Forze dell’Ordine per garantire la ripresa del traffico ferroviario. Intanto cominciano ad accumularsi i ritardi con ricaschi ... roma.corriere.it

Milano-Bologna, treni rallentati e ritardi fino a due ore. Persone sui binari, intervengono le Forze dell'ordineCircolazione fortemente rallentata sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate ... msn.com

Devo districare o mollare e ricominciare reddit