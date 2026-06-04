Nella notte a Cornovecchio, i ladri hanno fatto irruzione nel cimitero comunale e portato via diverse scossaline in rame. I danni sono stati ingenti, con alcune aree del sito danneggiate. Non sono stati segnalati feriti o altre forme di alterazione. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'episodio.

Cornovecchio (Lodi), 4 giugno 2026 – Ladri scatenati nella notte a Cornovecchio, dove il cimitero comunale è stato preso d'assalto dai predoni dell'oro rosso. I malviventi hanno agito con il favore del buio lungo la provinciale 27, ma prima di entrare in azione hanno letteralmente distrutto le telecamere a circuito chiuso, rendendo impossibile stabilire l'ora esatta del raid. Una volta all'interno del camposanto, i ladri hanno lavorato indisturbati posizionando presumibilmente un camion nel piazzale sul retro, in una zona nascosta alla visuale della strada. I criminali hanno trafugato decine di metri di scossaline in rame e hanno persino scoperchiato una cappella privata, asportando l'intera copertura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cornovecchio, irrompono al cimitero e portano via le scossaline in rame: danni ingenti

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