Furto di cavi in rame all' impianto idrovoro banda colpisce nella notte | Danni ingenti

Durante la notte, un gruppo non identificato ha preso di mira l’impianto idrovoro di scolo ‘Martinella’, nei pressi di Dogato, portando via cavi in rame e causando danni significativi. Il Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara ha annunciato che gli atti di furto e sabotaggio hanno comportato ingenti danni all’impianto, che si trova in una zona di difficile accesso. Nessuna persona è stata ancora individuata o fermata.

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara denuncia un episodio di furto e sabotaggio che ha colpito l’impianto idrovoro di scolo ‘Martinella’, situato nei pressi di Dogato. L’azione criminosa, condotta da una banda organizzata nelle ore notturne tra giovedì 30 aprile e venerdì 1 maggio, ha.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Fuga nella notte dopo l’alt: recuperati cavi di rame e arnesi da scassoNella serata di ieri, al numero di emergenza “112” è giunta una segnalazione riguardante un’auto sospetta. Pineto, bancomat esploso: 26.000€ rubati e danni ingenti nella notte.Pineto Sotto Shock: Esplosione Notturna e Rapina in un Bancomat Un’esplosione di forte intensità ha squarciato la quiete di Pineto, in provincia di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Furto di rame nei cantieri TAV, 6 arresti: recuperati 600 kg di cavi; Furto di 500 metri di cavi elettrici ai danni FSE; Trecento chili di cavi in rame nel furgone rubato: rinvenuti dai Carabinieri di Crema dopo l'inseguimento. Ma i malviventi si danno alla fuga e riescono a dileguarsi; All’idrovora di Pilastro. Rubano 45 quintali di rame e provocano 250mila euro di danni. Furti di rame in azienda ad Agrigento, due uomini arrestatiLa Polizia di Stato ha arrestato due uomini colti nella flagranza del reato di furto aggravato ai danni della società Moncada Energy Group S.r.l., con sede operativa sul lungomare di […] ... blogsicilia.it Furto di cavi a Palermo, spenti 85 punti luce in viale RegioneUn furto di cavi di grossa entità danneggia e spegne gli impianti di illuminazione di viale Regione siciliana Nord Ovest (tratto Maccionello-Belgio), di via Maccionello e di buona parte di via Trabucc ... ansa.it Il blitz dei carabinieri ha portato alla scoperta del furto di energia elettrica https://canaledieci.it/2026/05/05/furto-di-energia-elettrica-e-lavoro-nero-blitz-dei-carabinieri-ad-ardea/ - facebook.com facebook