Nella notte tra mercoledì e ieri, i ladri hanno asportato le grondaie in rame dal cimitero di Petriolo. Le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini della videosorveglianza raccolte sul posto per identificare i responsabili dell'episodio. Non sono stati segnalati danni o altre sottrazioni durante il furto. La zona rimane sotto osservazione in attesa di ulteriori sviluppi.

Nella notte tra mercoledì e ieri i ladri hanno fatto razzia di rame al cimitero di Petriolo. E ora le immagini della videosorveglianza sono al vaglio dei carabinieri. Secondo le ricostruzioni, i malviventi sono passati dalla parte superiore, aiutandosi con una scala che era appoggiata all’uscita della nuova ala. Hanno rubato circa 150 metri di grondaie orizzontali, da tutto il perimetro dell’ala nuova. Il danno dovrebbe ammontare a qualche migliaio di euro. Scoperto il furto, ieri mattina il Comune ha sporto denuncia e sono scattate subito le indagini. "La nostra comunità ha subito un gesto vile e inaccettabile – ha commentato l’amministrazione –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ladri in azione al cimitero. Rubate le grondaie in rame

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Voi vorreste che, descrivendo i ladri di cavalli, dicessi Rubare è male. Ma questo si sa. Per condannarli ci sono già i giudici, io devo di mostrarli come sono e basta». [Il 6 maggio, Milano, leggo un discorso su Cechov di 50 minuti lo registro e lo metto su State b x.com