Il direttore generale della squadra di volley ha annunciato le dimissioni dopo dieci anni di incarico. È stato uno dei principali responsabili del trasferimento di un allenatore straniero in Italia. La società ha confermato la partenza senza fornire dettagli su eventuali sostituzioni o motivazioni. La notizia arriva a pochi giorni dalla conclusione della stagione sportiva. La squadra dovrà ora affrontare un cambio di leadership prima della prossima competizione.

Beppe Cormio non è più il direttore generale della Lube Civitanova. Uno dei dirigenti più vincenti della pallavolo italiana (tra Cuneo, Trento e Civitanova ha vinto 6 scudetti, 9 Coppe Italia, 4 Supercoppe, 4 Mondiali per club, 4 Champions League,2 Coppe delle Coppe, 2 Coppe Cev e 2 Supercoppe europee). Arrivato nelle Marche nel 2016, il 71enne nato a Jesi saluta al termine di una stagione nella quale il club è arrivato a giocarsi per il secondo anno consecutivo la finale scudetto. Dal club arrivano smentite ma la società avrebbe già individuato il sostituto in Marko Podrascanin, giocatore serbo pronto ad appendere le ginocchiere al chiodo per intraprendere la carriera dirigenziale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cormio lascia la Lube: Civitanova perde l'uomo che portò Velasco in Italia

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