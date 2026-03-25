Lube che botta! Zawiercie passa a Civitanova 3-0 e ha in pugno la final four di Champions
Nella partita di andata dei quarti di finale di Champions League, la squadra polacca ha conquistato la vittoria per 3-0 contro quella italiana. La squadra di casa si prepara ora a disputare la gara di ritorno, con l’obiettivo di ribaltare il risultato e ottenere l’accesso alla final four. La prossima sfida si svolgerà nella stessa sede, con la squadra italiana che dovrà vincere per passare il turno.
CIVITANOVA-ZAWIERCIE 0-3 (22-25, 16-25, 29-31) Uno Zawiercie rullo compressore spazza via la Lube con un perentorio 3-0 che ipoteca l’approdo alla final four di Champions League. Ora servirà l’impresa ai marchigiani per ribaltare un risultato pesantissimo: dovrà vincere la gara di ritorno in Polonia con lo stesso punteggio per potersi poi giocare il Golden set. Ma ci vorrà una Civitanova diversa da quella vista stasera, una squadra che è uscita solo nell’emozionante finale di terzo set che però da solo non può riscattare una prestazione opaca, sottotono, non all’altezza di un quarto di finale di Champions. Nelle file Lube non ha funzionato... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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