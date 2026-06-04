Corleone libera e produttiva seconda edizione dell' evento alla scoperta delle eccellenze locali

L’evento “Corleone libera e produttiva” si terrà il 6 e 7 giugno. È organizzato in collaborazione tra l’assessore regionale alle Attività produttive, il sindaco, e l’assessore comunale alle Attività produttive.

L’iniziativa "Corleone libera e produttiva” si svolgerà il 6 e 7 giugno grazie alla riuscita sinergia tra l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, l’amministrazione comunale di Corleone il sindaco Walter Rà, l’assessore comunale alle Attività produttive Salvatore Schillaci, il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Il 6 e 7 giugno torna Corleone libera e produttivaDopo il successo della prima edizione, la città si prepara ad accogliere per la seconda volta Corleone libera e produttiva, l’iniziativa volta alla scoperta di prodotti, artigianato e territorio che ... blogsicilia.it

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