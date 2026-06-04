Torna Corleone libera e produttiva | il borgo accende i riflettori su prodotti artigianato e territorio

Torna “Corleone libera e produttiva” con la sua seconda edizione, puntando a valorizzare prodotti locali, artigianato e il territorio. La manifestazione coinvolge nuovamente operatori economici e produttori artigianali, che espongono le proprie creazioni e specialità. L’evento si svolgerà nel centro del borgo, con stand dedicati e iniziative per promuovere le realtà locali. La prima edizione ha riscosso successo, portando attenzione sulla produzione e le tradizioni del territorio.

Dopo il successo della prima edizione, la città si prepara ad accogliere per la seconda volta “Corleone libera e produttiva”, l’iniziativa volta alla scoperta di prodotti, artigianato e territorio che vedrà nuovamente il coinvolgimento degli operatori economici, dei produttori artigianali, delle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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