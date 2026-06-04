La Corea del Nord ha aperto una nuova centrale nucleare dedicata alla produzione di materiali a fini militari, secondo fonti ufficiali. Il leader del paese ha visitato una fabbrica di recente inaugurazione dedicata a questa attività. Le autorità nordcoreane hanno dichiarato di avere piani ancora più ambiziosi nel settore nucleare. La notizia è stata diffusa dai media statali del paese. Non sono stati forniti dettagli tecnici sulla centrale o sui numeri di produzione.

Il leader delle Corea del Nord, Kim Jong-un, ha recentemente ispezionato una «fabbrica di produzione di materiali nucleari di recente inaugurazione», come riportato dai media statali. La notizia si interseca in uno scenario ben più esteso che vede il Paese intenzionato a sviluppare il programma di armamenti a «un ritmo esponenziale». L’agenzia di stampa ufficiale Korean Central News Agency (KCNA) ha riferito che il leader nordcoreano ha affermato che la capacità produttiva di materiali nucleari per uso bellico è più che raddoppiata negli ultimi cinque anni. Kim Jong-un afferma che la Corea del Nord sta ampliando la propria forza nucleare. Quel che è emerso evidenzia l’intenzione di rafforzare le forze atomiche, specie a seguito di «un’importante riunione consultiva per il potenziamento delle forze nucleari». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Corea del Nord, svelata nuova centrale nucleare a fini bellici: «Piani ancora più ambiziosi»

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