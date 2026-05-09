Recenti immagini satellitari mostrano che la Corea del Nord ha completato un nuovo edificio nel sito di Yongbyon, mentre le attività di arricchimento dell’uranio continuano a essere rafforzate. Le autorità del paese stanno portando avanti il progetto nucleare con un ritmo crescente, senza fornire dettagli ufficiali sulle finalità di questa struttura. La notizia arriva mentre si intensificano le tensioni internazionali sulla questione nucleare nordcoreana.

La Corea del Nord sta accelerando il suo programma nucleare: secondo quanto emerso da recenti immagini satellitari, è stata ultimata la costruzione di un nuovo grande edificio nel sito di Yongbyon. La costruzione del nuovo edificio era iniziata a metà dicembre 2024, ed è stata in gran parte completata esternamente all’inizio di giugno 2025 e i lavori interni sembrano essere tuttora in corso. Un’immagine più recente, scattata il 2 aprile 2026, mostra la struttura praticamente completata, inclusi un probabile generatore di riserva, edifici per il supporto amministrativoingegneristico e un capannone per i veicoli. La presenza occasionale di veicoli, gruppi di persone (probabilmente operai) e altri oggetti non meglio identificati negli ultimi quattro mesi, suggerisce che i lavori per il completamento interno del nuovo edificio siano in corso.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Corea del Nord accelera il programma nucleare, quasi pronto un nuovo centro per arricchire l’uranio

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Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ispezionato un nuovo cacciatorpediniere

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