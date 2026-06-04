corciano giovane musicista alla festa della repubblica

Notizia in breve

Un giovane musicista di Corciano, nato nel 2002 e cresciuto a Capocavallo, ha suonato durante la Festa della Repubblica. La sua esibizione si è tenuta in piazza, davanti a un pubblico di cittadini e autorità. La performance ha coinvolto un ensemble di strumenti acustici, con brani tradizionali e contemporanei. La partecipazione si è svolta nel rispetto delle normative di sicurezza, con il rispetto delle distanze e l’uso di dispositivi di protezione individuale.