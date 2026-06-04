Corciano Giovane musicista alla Festa della Repubblica
Un giovane musicista di Corciano, nato nel 2002 e cresciuto a Capocavallo, ha suonato durante la Festa della Repubblica. La sua esibizione si è tenuta in piazza, davanti a un pubblico di cittadini e autorità. La performance ha coinvolto un ensemble di strumenti acustici, con brani tradizionali e contemporanei. La partecipazione si è svolta nel rispetto delle normative di sicurezza, con il rispetto delle distanze e l’uso di dispositivi di protezione individuale.
Anche il giovane corcianese Giorgio Damjanic, nato nel 2002 e cresciuto a Capocavallo, tra i musicisti protagonisti del concerto per la Festa della Repubblica che si è svolto il 2 giugno al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. La sua passione per la musica nasce prestissimo: inizia infatti a studiare pianoforte all’età di sei anni. Frequenta successivamente la scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale di Corciano e, in seguito, il Liceo musicale di Perugia, dove si avvicina progressivamente agli strumenti a fiato fino a specializzarsi nel trombone, che diventa il suo strumento principale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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