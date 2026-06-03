Da Corciano al Quirinale | Giorgio Damjanic tra i protagonisti del concerto per la Festa della Repubblica
Il giovane musicista corcianese nato nel 2002 ha partecipato al concerto per la Festa della Repubblica il 2 giugno al Quirinale. L’evento si è svolto alla presenza del presidente della Repubblica e delle principali autorità dello Stato. Damjanic, cresciuto a Capocavallo, è stato tra i musicisti scelti per esibirsi durante l’appuntamento ufficiale.
Anche il giovane corcianese Giorgio Damjanic, nato nel 2002 e cresciuto a Capocavallo, tra i musicisti protagonisti del concerto per la Festa della Repubblica del 2 giugno al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato.“La sua. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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