Da Corciano al Quirinale | Giorgio Damjanic tra i protagonisti del concerto per la Festa della Repubblica

Notizia in breve

Il giovane musicista corcianese nato nel 2002 ha partecipato al concerto per la Festa della Repubblica il 2 giugno al Quirinale. L’evento si è svolto alla presenza del presidente della Repubblica e delle principali autorità dello Stato. Damjanic, cresciuto a Capocavallo, è stato tra i musicisti scelti per esibirsi durante l’appuntamento ufficiale.