Nel quartiere 2 di Firenze sono state trovate scritte intimidatorie contro la presidente del Consiglio, con frasi come “Sei la prima della lista” e “Meloni appesa”. Le scritte sono state segnalate nel giorno della Festa della Repubblica. Le autorità stanno indagando sull’episodio, che si aggiunge ad altri atti di minaccia nei confronti di esponenti politici. La polizia ha avviato procedure per identificare eventuali responsabili.

“Meloni prima della lista” e “Meloni appesa”: sono le scritte intimidatorie contro la presidente del Consiglio apparse nel quartiere 2 a Firenze. La denuncia è del consigliere di quartiere nel gruppo di Fratelli d’Italia, Simone Sollazzo, che su Facebook ha postato anche una foto. La Digos della questura di Firenze ha avviato accertamenti dopo il ritrovamento delle due scritte intimidatorie comparse nel sottopasso dell’Affrico, nel quartiere di Campo di Marte. Gli investigatori stanno avviando le verifiche per risalire agli autori del gesto e si sta verificando la presenza di telecamere di sorveglianza. Meloni e le minacce nel giorno della Festa nazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - “Sei la prima della lista”, “Meloni appesa”. Nuove minacce alla premier nel giorno della Festa della Repubblica

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