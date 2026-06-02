Coppa del Mondo FIFA 2026 | calendario completo dell’Inghilterra risultati calendario squadra confermata prossima partita orari d’inizio

L’Inghilterra giocherà otto partite in meno di un mese se raggiungerà le semifinali della Coppa del Mondo FIFA 2026, che si svolge negli Stati Uniti, Canada e Messico. La squadra è già stata confermata nel torneo e il calendario completo, con risultati e orari d’inizio, è stato reso noto. La prossima partita si giocherà a giugno 2026, con le date e gli orari ancora da definire.

2026-06-01 20:31:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’Inghilterra giocherà otto partite in meno di un mese se raggiungerà le semifinali della Coppa del Mondo FIFA 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Quasi tutte le partite dell’Inghilterra si svolgeranno negli Stati Uniti, anche se potrebbe affrontare una partita degli ottavi di finale a Città del Messico se vince il girone o una gara degli ottavi di finale a Toronto se arriva seconda. Saranno anche a Vancouver per gli ottavi di finale se finiranno come uno degli otto migliori secondi classificati dei 12 gironi. Ecco il programma completo confermato e potenziale per l’Inghilterra alla Coppa del Mondo FIFA 2026. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Calendario Completo Mundial 2026| Horarios, Días y Sedes

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