Coppa dei Club Maxibon il Russi Padel fa doppietta e si riconferma campione regionale
Il Russi Sporting Club ha vinto per il secondo anno consecutivo la Coppa dei Club Emilia-Romagna di Maxibon. La squadra si è confermata campione regionale, consolidando il risultato ottenuto l’anno precedente. La competizione si è svolta nel rispetto del calendario previsto, con incontri disputati tra le varie squadre della regione. La vittoria è stata ufficializzata dopo le ultime partite, che hanno concluso la fase finale del torneo.
Il Russi Sporting Club si conferma campione regionale conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo della Coppa dei Club Emilia-Romagna. Nella finale disputata a Pesaro domenica scorsa, la formazione ravennate ha superato lo Smash Padel di Pesaro al termine di una sfida equilibrata e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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