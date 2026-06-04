Coppa dei Club Maxibon il Russi Padel fa doppietta e si riconferma campione regionale

Notizia in breve

Il Russi Sporting Club ha vinto per il secondo anno consecutivo la Coppa dei Club Emilia-Romagna di Maxibon. La squadra si è confermata campione regionale, consolidando il risultato ottenuto l’anno precedente. La competizione si è svolta nel rispetto del calendario previsto, con incontri disputati tra le varie squadre della regione. La vittoria è stata ufficializzata dopo le ultime partite, che hanno concluso la fase finale del torneo.