Coppa dei Club Maxibon Padel Colli Portuensi campione di Roma

Sabato scorso, al Ponte Milvio Tennis Club, si è svolta la finale gold della Coppa dei Club Roma e Provincia. Il Padel Colli Portuensi ha vinto la partita, conquistando così il suo terzo titolo nella competizione romana. Con questa vittoria, il circolo si è affermato come il più vincente nella storia della competizione locale. La finale ha visto sfidarsi diversi circoli della zona, con il Padel Colli Portuensi che ha prevalso sugli avversari.

Il Padel Colli Portuensi scrive la storia della Coppa dei Club Roma e Provincia. Con la vittoria della finale gold della finale provinciale, svolta sabato scorso al Ponte Milvio Tennis Club, il Padel Colli Portuensi diventa il circolo con più successi nella competizione romana, ben tre, e con più. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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