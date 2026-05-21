Coppa dei Club Maxibon il Russi Padel sogna il bis in Emilia Romagna
La fase Emilia Romagna della Coppa dei Club Maxibon si svolge regolarmente, attirando numerosi appassionati di padel. La competizione coinvolge diversi team della regione, che si sfidano in incontri ufficiali validi per la qualificazione alle fasi successive. La manifestazione si tiene in strutture dedicate e vede la partecipazione di giocatori di vari livelli. La finalità principale è di determinare le squadre che accederanno alle fasi nazionali della competizione.
La Coppa dei Club Maxibon, fase Emilia Romagna, si conferma ancora una volta uno degli appuntamenti più importanti del panorama padelistico regionale. Giunta alla decima edizione, la manifestazione è ormai diventata un autentico punto di riferimento sul territorio, capace di coinvolgere ogni anno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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