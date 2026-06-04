Conversano potenzia il sistema di videosorveglianza | in arrivo 20 nuove postazioni in città
A Conversano sono in arrivo 20 nuove telecamere di videosorveglianza, installate nel centro e nelle zone periferiche. L’intervento mira a rafforzare la sorveglianza urbana, prevenire atti vandalici e facilitare le operazioni delle forze dell’ordine. Le nuove postazioni si aggiungono alle telecamere già presenti, con un investimento complessivo destinato a migliorare la sicurezza pubblica. I lavori sono in corso e dovrebbero concludersi entro i prossimi mesi.
L’intervento nasce con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana, prevenire atti vandalici e supportare le attività delle forze dell’ordine. A Conversano sono in fase di conclusione i lavori per il potenziamento della videosorveglianza cittadina, finanziato nell’ambito del Programma Operativo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie e thread social correlati
Torre Annunziata, potenziato il sistema di videosorveglianza: installate 31 nuove telecamereA Torre Annunziata sono state installate 31 nuove telecamere di videosorveglianza, conclusa l’operazione ieri mattina.
Piazza Vicerè ha una nuova illuminazione: in arrivo anche un sistema di videosorveglianzaA Catania, piazza Vicerè ha recentemente ricevuto un nuovo impianto di illuminazione che interessa sia il giardino che l’area giochi.
Civitella potenzia il sistema di telecamereL’amministrazione di Civitella ha dato il via libera al progetto esecutivo di installazione di strumenti digitali di video sorveglianza all’interno della iniziativa ‘Smart Land Forlì-Cesena 30.0’. Il ... ilrestodelcarlino.it
Mugello, potenziato il sistema di videosorveglianza con 15 nuove telecamere: ecco doveFirenze, 12 dicembre 2025 - Si allarga ulteriormente in Mugello il sistema di videosorveglianza. Quindici nuove telecamere, 6 di lettura targhe e 9 di contesto, verranno posizionate in varchi e punti ... lanazione.it