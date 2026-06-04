Conversano potenzia il sistema di videosorveglianza | in arrivo 20 nuove postazioni in città

Notizia in breve

A Conversano sono in arrivo 20 nuove telecamere di videosorveglianza, installate nel centro e nelle zone periferiche. L’intervento mira a rafforzare la sorveglianza urbana, prevenire atti vandalici e facilitare le operazioni delle forze dell’ordine. Le nuove postazioni si aggiungono alle telecamere già presenti, con un investimento complessivo destinato a migliorare la sicurezza pubblica. I lavori sono in corso e dovrebbero concludersi entro i prossimi mesi.