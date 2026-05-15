Torre Annunziata potenziato il sistema di videosorveglianza | installate 31 nuove telecamere
A Torre Annunziata sono state installate 31 nuove telecamere di videosorveglianza, conclusa l’operazione ieri mattina. Le telecamere sono state posizionate in diverse zone della città, con l’obiettivo di aumentare il controllo e la sicurezza pubblica. La realizzazione del progetto è stata completata in tempi brevi e senza interruzioni significative alle attività quotidiane. Queste nuove installazioni si aggiungono alle precedenti, ampliando così il sistema di monitoraggio presente sul territorio.
Si è conclusa ieri mattina l’installazione di 31 nuove telecamere sul territorio di Torre Annunziata. L’intervento, promosso dall’Amministrazione Comunale, integra e rafforza l’impianto inaugurato a dicembre 2024, portando a oltre 170 il numero complessivo di dispositivi attivi.Il potenziamento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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