La Final Four di Eurolega ha portato diverse sorprese e conferme tra le squadra partecipanti. La squadra di Valencia si è presentata inaspettatamente, mentre l'Olympiacos, già tra le favorite, punta a ottenere il primo trofeo dopo aver raggiunto le fasi finali negli ultimi cinque anni. Il Fenerbahçe, campione in carica, cerca di mantenere il titolo nonostante alcuni cambiamenti nel roster. Il Real Madrid, invece, ha chiuso le proprie partite con i fari spenti, senza avanzare alla fase finale.

I biglietti assegnati per le due notti più attese dell’anno valgono oro ma a ben guardarli non sono tutti uguali. Uno somiglia a un dono, come quelli fortunati premiati dalla Lotteria di Natale. Un altro sembra scritto dal destino che si diverte a stravolgere le previsioni degli uomini. Gli ultimi due, al contrario, sono finiti tra mani piuttosto prevedibili. Quello che è certo è che il 22 e il 24 maggio ad Atene sarà uno spettacolo. Il primo tagliando è quello di Valencia, perché esserci è il premio a una stagione clamorosa, impossibile da pronosticare in autunno. Il secondo è dell’Olympiacos, all’ennesimo appuntamento con la storia con l’idea di alzare finalmente il trofeo nel posto più significativo: Oaka, la tana dei nemici storici del Panathinaikos. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sorpresa Valencia, Olympiacos predestinato, Fener campione, fari spenti Real: tutto sulla Final Four di Eurolega

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