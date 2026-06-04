Controlli sull’immigrazione irregolare | due marocchini trasferiti nei centri per il rimpatrio

Due cittadini marocchini sono stati trasferiti in centri di rimpatrio durante i controlli della Polizia di Stato. Le operazioni, che si sono concentrate sulla verifica della regolarità delle presenze di stranieri, sono state ulteriormente intensificate. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli in diverse zone per individuare persone senza documenti in regola, con l’obiettivo di gestire l’immigrazione irregolare.

Proseguono e vengono ulteriormente intensificati i controlli della Polizia di Stato per verificare la regolarità della presenza dei cittadini stranieri sul territorio nazionale e contrastare l’immigrazione irregolare. Le attività rientrano in un più ampio piano di prevenzione e sicurezza disposto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Espulsione per un 32enne irregolare: trasferito in un centro rimpatri

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Perché c'è così tanto focus sull'immigrazione ignorando tutti gli altri problemi? reddit

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