Immigrazione clandestina Parlamento UE | Ok centri per rimpatrio in Paesi terzi

Il Parlamento europeo ha approvato l’istituzione di centri di rimpatrio in paesi terzi come parte della nuova strategia contro l’immigrazione irregolare. La decisione prevede la creazione di hub dedicati ai rimpatri all’estero, considerati elementi chiave per contenere i flussi migratori non autorizzati. Il provvedimento si inserisce in un quadro di misure volte a gestire i movimenti di persone oltre i confini dell’Unione europea.

Il Parlamento europeo ha approvato l’avvio dei negoziati sul nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di Paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell’Unione, definendo la propria posizione in vista dei triloghi con Consiglio e Commissione. Il testo, che ha ricevuto il via libera con 389 voti a favore, 206 contrari e 32 astenuti, è stato sostenuto da Ppe, Ecr e forze di destra e individua negli hub per i rimpatri uno dei cardini della nuova strategia Ue per fermare i flussi irregolari. Tra gli italiani hanno votato a favore le forze del governo, Forza Italia, FdI, Lega e Vannacci, mentre si sono espressi contro Pd, M5S, Avs e la liberale Elisabetta Gualmini. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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