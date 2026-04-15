Immigrazione irregolare | rimpatriati un ivoriano e uno srilankese i controlli della Polizia

La Polizia di Stato ha portato a termine il rimpatrio di due cittadini stranieri, uno proveniente dall’Africa e l’altro dall’Asia, entrambi irregolari sul territorio nazionale. Le operazioni di identificazione e rimpatrio sono state condotte nell’ambito delle attività di controllo portate avanti quotidianamente. Questi interventi fanno parte di un’azione costante volta a verificare la posizione degli extracomunitari presenti in Italia.

Proseguono senza sosta le attività della Polizia di Stato per il rimpatrio di cittadini extracomunitari irregolari. Nell’ambito dei controlli per il contrasto dell’immigrazione irregolare, personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura ha dato esecuzione, il 13 aprile, a una serie di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Immigrazione irregolare: la polizia esegue 17 espulsioniProsegue senza sosta l’attività di controllo e contrasto all’immigrazione irregolare da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo. Controlli della Polizia di Stato: chiuso un affittacamere irregolareUna mirata attività della Polizia di Stato volta al controllo delle strutture ricettive presenti nel capoluogo jonico ha permesso di individuare... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nuovo decreto immigrazione UE: l’opposizione teme deportazioni in stile ICE - Università degli Studi Internazionali di Roma; Polizia, oltre 75mila controlli, 42 chili di droga sequestrati e 445 espulsioni: un anno di attività a Como; Immigrazione, il modello Albania prevale nell'Ue. Una votazione storica. Salerno, stretta sull’immigrazione irregolare: tre espulsioni e rimpatri eseguiti dalla PoliziaOperazione della Polizia di Stato a Salerno e provincia: eseguiti provvedimenti di espulsione e rimpatrio per cittadini stranieri irregolari. Tutti i dettagli degli interventi ... infocilento.it Sette arresti, 13 espulsioni e un rimpatrio: stretta al confine con la FranciaControlli ai valichi stradali e autostradali, sui treni internazionali e agli equipaggi nel porto di Ventimiglia contro l'immigrazione irregolare ... rainews.it No all'immigrazione irregolare. No all'islamizzazione. Difendiamo la nostra identità. Tutti in piazza sabato 18 aprile alle ore 15 a Milano. - facebook.com facebook